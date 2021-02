Autocoureur De Vries wint eerste race Formule E

(ANP) – Nyck de Vries heeft de openingsrace van het nieuwe Formule E-seizoen gewonnen. De Nederlandse coureur van Mercedes kwam met zijn elektrische auto als eerste over de finish in Diriyah.

De Italiaan Edoardo Mortara eindigde als tweede in Saoedi-Arabiƫ, vlak voor Mitchell Evans uit Nieuw-Zeeland. De Vries startte al vanaf poleposition. Voor de Formule 2-kampioen van 2019 is het zijn tweede seizoen in de elektrische raceklasse.

Robin Frijns kon na een crash op de training niet meedoen aan de kwalificatie. Daardoor moest hij als laatste starten. Frijns eindigde uiteindelijk als zeventiende.

De coureurs van de Formule E hebben zaterdag een race in Diriyah op het programma staan. Daarna volgen de ePrix van Rome (10 april), Valencia (24 april), Monaco (8 mei), Marrakech (22 mei) en Santiago de Chili (5 en 6 juni).

De rest van de kalender zal aan het begin van de lente ingevuld worden. De ePrix van Parijs, die gewoonlijk in april wordt verreden, zal daar niet opstaan. Een ePrix in de Franse hoofdstad blijkt in coronatijden niet mogelijk. De manches in het Chinese Sanya en het Zuid-Koreaanse Seoel zijn geschrapt voor dit voorjaar, maar gaan mogelijk door op een datum later in het jaar.