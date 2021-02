Britse turnsters dreigen met juridische stappen over misbruik

Een groep van zeventien Britse turnsters, onder wie drie olympiërs, ondernemen juridische stappen tegen de bond British Gymnastics wegens vermeend “systematisch fysiek en psychologisch misbruik” door coaches met kinderen vanaf 6/jaar als slachtoffer.

Volgens de turnsters duurt het onderzoek dat door de Britse gymnastiekbond wordt gedaan te lang. Ze eisen in een brief antwoorden, excuses, een compensatie en verbeterde richtlijnen voor coaches.

Jennifer Pinches, een turnster die de Britse ploeg hielp bij het bereiken van de landenfinale op de Olympische Spelen van Londen 2012, zegt dat British Gymnastics te lang “podiums belangrijker heeft gevonden dan mensen.” Ze staat mede aan het hoofd van de organisatie Gymnasts for Change (Turnsters voor verandering). “Je hart breekt als je de waarheid onder ogen ziet, als je weet onder welke vormen van misbruik wij hebben geleden. Dit is maar een begin van de vele veranderingen die we willen zien”, aldus Pinches.

In Nederland loopt een onafhankelijk onderzoek naar misdragingen van turntrainers in het verleden. De uitkomsten worden dit voorjaar verwacht.