Darter Van Barneveld weet nu ook wat winnen is bij PDC

Darter Raymond van Barneveld heeft zijn eerste overwinning mogen vieren tijdens zijn terugkeer in de PDC. De Hagenaar was in de eerste ronde van de zogenoemde PDC Super Series met 6-5 te sterk voor de Brit Ryan Murray. ‘Barney’ kwam terug van een achterstand van 5-2 en gooide een gemiddelde van ruim 98.

De 53-jarige Hagenaar sloot begin 2020 zijn dartscarrière af op een feestavond in AFAS Live. Ruim een half jaar later kondigde Van Barneveld aan terug te komen uit zijn dartspensioen. ‘Barney’ stelde vorige week in Duitsland zijn tourkaart voor de prestigieuze PDC veilig.

De vijfvoudig wereldkampioen vierde donderdag zijn rentree op de PDC Pro Tour met een nederlaag. Hij moest in Bolton net zijn meerdere erkennen in Stephen Bunting. De Brit won met 6-5.