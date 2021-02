Ferrari-baas Binotto: het moet en zal beter in Formule 1

Ferrari stelt alles in het werk om een herhaling van vorig seizoen in de Formule 1 te voorkomen. Dat zei teambaas Mattia Binotto vrijdag tijdens de teampresentatie voor het nieuwe seizoen. “Vorig jaar was zeker een hele grote teleurstelling. We weten dat we zo’n slecht resultaat niet kunnen herhalen. We weten dat we het op de een of andere manier beter moeten doen in 2021”, aldus Binotto.

Ferrari eindigde vorig jaar op een teleurstellende zesde plaats in het constructeursklassement, op grote achterstand van de concurrentie. Charles Leclerc eindigde in de WK-stand als achtste en de inmiddels vertrokken Sebastian Vettel werd dertiende.

“Ik denk dat het echt een kwestie van mentaliteit is”, vervolgde Binotto. “Teammentaliteit en coureursmentaliteit. Als teambaas ben ik me volledig bewust van de verantwoordelijkheid die ik heb om deel uit te maken van zo’n team. Ik voel geen druk, maar ik voel wel de verantwoordelijkheid.”

Ferrari start komend seizoen met het jongste team sinds 1968. Leclerc is 23 jaar en nieuwkomer Carlos Sainz, overgekomen van McLaren, is 26 jaar.