Tennisser Haase treft Murray in eerste ronde in Ahoy

Robin Haase is in de eerste ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament gekoppeld aan Andy Murray. Beide spelers doen vanaf maandag in Ahoy mee met een wildcard. De winnaar van die partij treft in de tweede ronde vermoedelijk de als vierde geplaatste Rus Andrej Roeblev, die het in zijn openingspartij opneemt tegen een qualifier.

Haase kreeg donderdag te horen dat hij alsnog direct tot het hoofdtoernooi was toegelaten. De 33-jarige Hagenaar kreeg van toernooidirecteur Richard Krajicek het startbewijs dat vrijkwam na de afmelding van de Franse titelhouder Gaƫl Monfils. Murray, de voormalig nummer 1 van de wereld, kreeg vorige week al een wildcard toebedeeld.

Botic van de Zandschulp, de andere Nederlandse tennisser die rechtstreeks tot het hoofdtoernooi is toegelaten, speelt in de eerste ronde tegen de Kroaat Borna Coric. Bij winst wacht mogelijk een ontmoeting met de als eerste geplaatste Rus Daniil Medvedev.