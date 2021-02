Alaphilippe voorspelde ploegmaat Ballerini de winst in de Omloop

Davide Ballerini sprak van een droom die uitkwam. De Italiaanse wielrenner van de Belgische ploeg Deceuninck – Quick-Step spurtte naar de winst in de 76e Omloop Het Nieuwsblad, de openingskoers van het Vlaamse wielerseizoen. “Dit is de Belgische openingsklassieker en ik rijd voor een Belgische ploeg. Het is een droom die uitkomt. Ik hou van dit soort koersen”, zei de 26-jarige Ballerini na afloop.

“Ik voel me bijzonder goed bij Deceuninck – Quick-Step”, ging de Italiaan verder. “Ze geloven in mijn kunnen. Mijn ploeggenoot Julian Alaphilippe had me in de koers al gezegd dat het vandaag mijn dag zou worden. Als een wereldkampioen je dit komt melden, dan kan je net altijd iets meer. Ik kreeg het vertrouwen om deze Omloop op mijn naam te schrijven. We reden met een hele groep renners naar de meet en mijn ploegmakkers deden voortreffelijk werk. Ze wisten me in de beste positie af te zetten. Deze overwinning geeft perspectieven voor de komende klassiekers die eraan komen.”