Basketballers Miami in topweek ook te sterk voor Utah

Miami Heat heeft met de vijfde zege op rij opnieuw indruk gemaakt in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Ditmaal was de ploeg uit Florida met 124-116 te sterk voor Utah Jazz, de koploper in de Western Conference. Miami won de afgelopen week al van onder meer titelverdediger Los Angeles Lakers en van Toronto Raptors, de NBA-kampioen van 2019.

Jimmy Butler bereikte zijn seizoensrecord met 33 punten. Daar voegde hij 10 rebounds en 8 assists aan toe. Vanaf de bank gekomen was Goran Dragic ook nog eens goed voor 26 punten. Donovan Mitchell kwam tot 30 punten voor de Jazz.

Utah Jazz leidde nog na het eerst kwart, maar halverwege was de voorsprong voor de thuisploeg die daarna aan het laatste kwart begon met een marge van 2 punten. Miami liep uit naar 114-107, zag Utah alsnog tot op 1 punt naderen met 2,5 minuten op de klok maar breidde de voorsprong in de slotfase weer uit.

De Lakers wonnen na vier nederlagen op rij weer eens. In LA werd Portland Trail Blazers met 102-93 verslagen. LeBron James maakte 28 punten en pakte 11 rebounds. Zijn teamgenoot Dennis Schröder, terug uit quarantaine, was goed voor 22 punten. Bij de bezoekende Trail Blazers blonk Damian Lillard uit met 35 punten. Voor de Lakers was het de 23e zege in 34 wedstrijden. Dat is er één minder dan stadgenoot Clippers (24-11). Die wonnen onder aanvoering van Kawhi Leonard (30 punten) met 119-99 bij Memphis.