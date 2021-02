Griekspoor niet in hoofdtoernooi tennistoernooi Rotterdam

Tennisser Tallon Griekspoor zal niet deelnemen aan het hoofdtoernooi van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Nederlander verloor in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi van de Fransman Jéremy Chardy. De nummer 64 van de wereld gunde na winst van de eerste set met 6-4 het tweede bedrijf aan Griekspoor (4-6), maar zette in de derde set aan voor een overtuigende eindsprint en won met 6-0.

Ook Tim van Rijthoven, Ryan Nijboer en Nederlands kampioen Jelle Sels gingen onderuit in de eerste ronde van de kwalificaties, waardoor het aantal Nederlanders in het hoofdtoernooi vooralsnog beperkt blijft tot Botic van de Zandschulp en Robin Haase. Van de Zandschulp is rechtstreeks toegelaten. Haase ontving een wildcard van toernooidirecteur Richard Krajicek. Het hoofdtoernooi begint maandag.