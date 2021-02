Poolse Swiatek wint tennistoernooi van Adelaide

De Poolse tennisster Iga Swiatek heeft het WTA-toernooi van Adelaide gewonnen. De winnares van Roland Garros afgelopen jaar versloeg in de finale de Zwitserse Belinda Bencic in twee sets: 6-2 6-2. Voor de 19-jarige Swiatek was het haar tweede toernooizege op het hoogste niveau na haar stunt in Parijs.

In het Australische Adelaide, waar de tribunes deels bezet waren, was ze de nummer 5 van de plaatsingslijst. Ze verloor tot de finale geen set en ook tegen de als tweede geplaatste Bencic slaagde ze daarin. Swiatek bereikte eerder op de Australian Open de vierde ronde, waarin de Roemeense Simona Halep te sterk bleek.