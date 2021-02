Skiester Gut-Behrami wint ook tweede afdaling in Val di Fassa

Skiester Lara Gut-Behrami heeft zaterdag ook de tweede afdaling in Val di Fassa gewonnen. De Zwitserse, vrijdag ook al de sterkste, boekte daarmee haar 32e zege in een wereldbekerwedstrijd. Daarmee komt ze de top 10 binnen op de alltime-lijst, die wordt aangevoerd door de Amerikaanse Lindsey Vonn. De inmiddels gestopte skivedette heeft 82 wereldbekeroverwinningen achter haar naam.

Achter Gut-Behrami eindigde haar landgenote Corinne Suter als tweede in het Italiaanse skioord. De Duitse Kira Weidle was goed voor de derde tijd.

Gut-Behrami verstevigde haar leidende positie in het wereldbekerklassement over alle disciplines. Ze heeft 107 punten voorsprong op de Slowaakse Petra Vlhova, die zaterdag als twaalfde eindigde. Zondag volgt er nog een super-G in Val di Fassa.