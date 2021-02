Tiger Woods: ‘vol goede moed begonnen aan herstel’

De Amerikaanse golfer Tiger Woods is in Los Angeles ‘vol goede moed’ begonnen aan het herstel van de verwondingen die hij opliep na een ernstig auto-ongeluk. Dat is te lezen in een boodschap op het Twitteraccount van de vijftien voudig winnaar van een major-golftoernooi.

Woods (45) is vrijdag verplaatst naar een ander ziekenhuis, het Cedars-Sinai Medical Center. De voormalig nummer 1 van de wereld gaat daar verder herstellen van de operatie die hij onderging in het Harbor-UCLA Medical Center van Los Angeles.

Woods raakte zwaargewond bij een eenzijdig ongeval in zijn SUV, waarbij hij meerdere keren over de kop sloeg en door de brandweer uit zijn voertuig moest worden gered. Hij werd met spoed geopereerd aan enkele open breuken aan zijn rechterbeen en een verbrijzelde enkel.