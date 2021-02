Van der Breggen begint afscheidsjaar met zege in Omloop

Wielrenster Anna van der Breggen is haar laatste seizoen begonnen met een mooie overwinning. De regerend wereldkampioene zegevierde in de Omloop Het Nieuwblad, ook bij de vrouwen de openingskoers van het jaar. De 30-jarige Van der Breggen reed op 14 kilometer van de finish in de beklimming van de Bosberg weg van haar medevluchters en soleerde naar de zege in aankomstplaats Ninove.

Op een kleine halve minuut achterstand passeerde de Deense Emma Cecile Norsgaard als tweede de finish. Zij won de sprint van een grote achtervolgende groep. Amy Pieters, uit dezelfde ploeg als Van der Breggen, spurtte naar de derde plaats.

Het was de tweede keer dat Van der Breggen de Omloop won. In 2015 was ze ook al eens de beste. In deze editie van de 124 kilometer lange Vlaamse koers leunde ze sterk op haar ploeg SD Worx, de opvolger van het succesvolle Boels-Dolmans. Titelverdedigster Annemiek van Vleuten, de aartsrivale van Van der Breggen, had geen antwoord op het aanvallende rijden van de rensters van SD Worx.

Demi Vollering opende de finale met een aanval vlak voor de voet van de Muur van Geraardsbergen. Van der Breggen wachtte rustig af wat er ging gebeuren. Vollering trok goed door en dwong de achtervolgers tot een jacht die energie vrat. De Italiaanse Elisa Longo Borghini reed op de Muur het gat dicht naar Vollering en probeerde daarna te ontsnappen, maar zij kreeg de ruimte niet.

Op de laatste helling, de Bosberg, liet Van der Breggen haar klasse zien. Niemand had een antwoord op haar versnelling en met machtige pedaaltred fietste ze in haar eentje naar de finish en wederom een zege op haar uitpuilende palmares. Van der Breggen won vorig jaar zoveel aansprekende koersen, zoals de Waalse Pijl, de Ronde van Italiƫ en ook de tijdrit op het WK, dat ze een nominatie ontving voor de prestigieuze Laureus Award, oftewel de Oscar van de sport.

“Het was mooi om op deze manier te winnen. Ik heb ervan genoten”, zei de winnares aan de finish. “Iedereen van de ploeg zat er nog bij en de afspraak was dat we het steeds zouden proberen en dat deed ik toen Demi werd teruggepakt. Ik ben doorgereden in de wetenschap dat als het niet zou lukken, er een ploeg achter me zat. We hadden ook nog Jolien D’Hoore voor de sprint. Het laatste stuk tegenwind was nog best zwaar, maar ik geniet nu enorm van deze overwinning in mijn laatste Omloop.”