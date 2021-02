Vanmarcke mist door corona twee ploeggenoten in Omloop

De ploeg Israel Start-Up Nation mist zaterdag twee renners in de Omloop Het Nieuwsblad wegens corona binnen de ploeg. Dat houdt in dat de Belgische kopman Sep Vanmarcke slechts vier helpers heeft in de openingskoers van het Belgische wielerseizoen.

Ploegleider Dirk Demol testte donderdag positief op corona. Vrijdag onderging hij een nieuwe test, die bleek negatief te zijn. Zijn team neemt echter geen risico en trok Demol terug. Ook twee renners die met hem in contact waren geweest, de Zwitser Reto Hollenstein en de Canadees Guillaume Boivin, mijden de koers. “Dit is een zware tegenvaller”, zegt Eric Van Lancker, een van de andere ploegleiders. “Sep is toch wel één van de topkandidaten voor de zege. Hij mist nu de steun van twee ploegmakkers.”