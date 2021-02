Vloon brengt Nederlands record polsstokhoogspringen op 5,96 meter

Polsstokhoogspringer Menno Vloon heeft zichzelf overtroffen door tijdens een indoorwedstrijd in het Franse Clermont-Ferrand zijn Nederlands record op 5,96 meter te brengen. Hij zweefde maar liefst 15 centimeter hoger dan zijn oude record van 5,81, dat hij eerder deze winter in Düsseldorf sprong.

Vloon leek aanvankelijk niet heel lekker in de wedstrijd te zitten. Hij haalde pas in zijn derde poging 5,80 meter, maar ging daarna ineens in zijn eerste sprong over 5,86. Dat was al een nieuw indoorrecord, maar ook 1 centimeter hoger dan zijn Nederlands record in de buitenlucht (5,85 meter). De 5.96 ging eraan in zijn derde poging. De Zaankanter schampte de lat, maar die bleef liggen.

De atleet van AV Lycurgus deed drie moedige pogingen om over 6,01 meter te springen en zich dan bij de absolute elite van het polsstokhoogspringen te scharen. Het waren geen slechte sprongen, maar hij tikte wel drie keer de lat eraf.

“Het is ongelooflijk”, zei de 26-jarige achtvoudig Nederlands kampioen, die voor de wedstrijd was uitgenodigd door de Franse coryfee Renaud Lavillenie, die in 2012 de olympische titel veroverde. “Ik ben in topvorm en de snelle aanloop hier heeft me geholpen zo hoog te komen. Deze hoogte geeft me ook veel vertrouwen voor de EK indoor, over een week in Torun. Daar wil ik meedoen voor de medailles”, zei Vloon, die op de Europese ranking is gestegen naar de derde plaats. Vloon heeft alleen de Zweedse wereldrecordhouder Armand Duplantis en Lavillenie nog boven zich.