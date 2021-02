Voorzitter Spelen wil fans bij wedstrijden

Bij de Olympische Spelen moeten toeschouwers welkom zijn. Dat zegt Seiko Hashimoto, de nieuwe voorzitter van het organisatiecomité in Tokio, ondanks zorgen over het houden van een mega-evenement in tijden van corona. Hashimoto verwees naar andere sportevenementen waar al in beperkte mate fans worden toegelaten.

“Als je denkt aan de mogelijkheid de Spelen zonder toeschouwers te houden, zullen atleten zich zeker afvragen waarom dat elders dan wel kan”, zei Hashimoto volgens de krant Asahi Shimbun in een gesprek met Japanse media. “Iedereen streeft naar een snel besluit zodat fans zich kunnen voorbereiden met de aanschaf van tickets en het vinden van hotels.”

Hashimoto volgde vorige week Yoshiro Mori op, die terugtrad nadat er ophef was ontstaan omdat hij zich seksistisch had geuit. Eerder hadden officials al gezegd dat er mogelijk op verschillende momenten wordt bepaald of Japanse toeschouwers welkom zijn en of dat ook geldt voor fans uit andere landen.

Sporters uit andere landen zijn mogelijk weer welkom als de noodtoestand in Tokio en omgeving op 7 maart zou worden opgeheven. Dat zou volgens persbureau Kyodo kunnen betekenen dat er in april zogenoemde testevents kunnen worden gehouden in Japan.