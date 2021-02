België met Van Aert en Evenepoel in tijdrit Spelen

De wielrenners Wout van Aert en Remco Evenepoel zullen op woensdag 28 juli namens België deelnemen aan individuele tijdrit op de Olympische Spelen van Tokio. Dat heeft de bondscoach van de Belgische coureurs, Sven Vanthourenhout, bevestigd in het webmagazine van wielerbond Belgian Cycling. Van Aert en Evenepoel krijgen de voorkeur boven werelduurrecordhouder Victor Campenaerts, die reserve is.

Van Aert (26) werd afgelopen jaar tweede achter de Italiaan Filippo Ganna op het WK. Evenepoel (21) ontbrak daar door een blessure maar was het jaar ervoor al tweede op het WK in Yorkshire. In 2019 werd hij ook Europees kampioen tijdrijden.

“De selectie van Remco Evenepoel ligt theoretisch al een tijdje langer vast”, zegt Vanthourenhout. “Als hij na zijn blessure weer helemaal op niveau komt, tenminste. En de tweede tijdrijder wordt in principe Wout van Aert. Ik besef maar al te goed dat Victor Campenaerts dolgraag naar de Olympische Spelen zou gaan, maar hij is er zich terdege van bewust dat dat een moeilijk verhaal wordt voor hem. Victor weet hoe ik over de zaken denk, en hij houdt zich ‘standby’ voor als er een probleem zou zijn met Remco of Wout.”