Belgische tennisser Goffin de sterkste in toernooi Montpellier

De Belgische tennisser David Goffin heeft zijn vijfde titel op de ATP-tour binnen. De nummer 15 van de wereld versloeg in de finale van het Open Sud de France in Montpellier de Spanjaard Roberto Bautista Agut in drie sets: 5-7 6-4 6-2.

Bautista Agut was als eerste geplaatst in het toernooi. Hij was op jacht naar zijn tiende ATP-titel en begon ook goed aan de partij tegen Goffin. Maar na de winst in de eerste set zag de Spaanse nummer 13 van de wereld langzaamaan de Belg beter worden.

Het was het zesde onderlinge duel tussen de 30-jarige Goffin en de twee jaar oudere Bautista Agut. Goffin won voor de vierde keer.