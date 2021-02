Eerste titel tennisser Popyrin

De Australische tennisser Alexei Popyrin heeft zondag het ATP-toernooi van Singapore gewonnen. De 21-jarige Popyrin, de nummer 114 van de wereld, was in de finale te sterk voor de Kazak Aleksandr Boeblik. Het was voor het eerst dat de Australiër een toernooi op het hoogste niveau won.

De overwinning kwam tot stand in drie sets: 4-6 6-0 6-2. Boeblik is de nummer 46 van de wereldranglijst.

Popyrin stond voor het eerst in de finale van een ATP-toernooi. Voor de 23-jarige Boeblik was het de vierde keer dat hij de eindstrijd haalde. Hij wacht nog op zijn eerste toernooizege.