Golfster Van Dam begint seizoen met 31e plek in Lake Nona

Golfster Anne van Dam is haar derde seizoen op de Amerikaanse proftour redelijk begonnen. De Arnhemse eindigde net buiten de top 30 in het Gainbridge LPGA op de golfbaan van Lake Nona in Florida.

Van Dam sloot af met een ronde van 73 slagen in de vierde ronde, 1 boven par. Ze eindigde op een score van drie onder par voor het hele toernooi, goed voor de gedeelde 31e plaats. Haar scorekaart was best grillig met één eagle, drie birdies, vier bogeys en één dubbel bogey. Van Dam speelde overigens een ‘thuiswedstrijd’ want de golfclub van Lake Nona is ook het resort waar ze woont en traint.

De Amerikaanse Nelly Korda won het toernooi. Ze kwam na een slotronde van 69 slagen uit op een eindscore van -16. Ze had drie slagen minder dan landgenote Lexi Thompson en de Nieuw-Zeelandse Lydia Ko, die met -13 de tweede plaats delen.