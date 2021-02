McIlroy en Thomas golfen in de kleuren van Woods

Rory McIlroy en Justin Thomas behoren tot de golfers die zondag tijdens de slotronde van het World Golf Championship (WGC) in Florida in het rood en het zwart de baan opgaan. Daarmee steunen ze Tiger Woods, die in het ziekenhuis ligt na een zwaar verkeersongeval. De Amerikaan, algemeen beschouwd als een van de beste golfers aller tijden, draagt op de slotdag van toernooien altijd een rood shirt en een zwarte broek.

Woods bevindt zich nog in het Cedars-Sinai Medical Center van Los Angeles nadat hij bij het eenzijdig ongeval, waarbij hij meerdere keren over de kop sloeg, open breuken aan zijn rechterbeen en een verbrijzelde enkel had opgelopen. De 45-jarige golfer maakt het naar omstandigheden goed, luidden de laatste berichten.

Ook Collin Morikawa, die de leiding heeft op het toernooi in Bradenton, komt zondag in rood en zwart de baan op, zo meldt Golf Channel. Tienvoudig majorwinnaar Annika Sörenstam, die in Orlando haar eerste LPGA-toernooi speelt in dertien jaar, kondigde ook al aan gehuld te zullen zijn in de kleuren van golficoon Woods.