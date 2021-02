Skiester Gut-Behrami wint wereldbeker super-G

Lara Gut-Behrami heeft de wereldbeker op de super-G veroverd. De Zwitserse eindigde als tweede tijdens de wereldbekerwedstrijd in het Italiaanse Val di Fassa. Ze is niet meer te achterhalen door haar concurrenten.

Gut-Behrami steekt in uitstekende vorm. Ze won de afgelopen dagen twee afdalingen in Val di Fassa. Op de super-G moest ze 0,59 toegeven op de Italiaanse Federica Brignone. Gut-Behrami houdt ook de leiding in het algemeen klassement van de wereldbeker.

Ze won in 2014 en 2016 ook al de wereldbeker op het onderdeel super-G.

De Franse wereldkampioen Mathieu Faivre won de reuzenslalom om de wereldbeker in het Bulgaarse Bansko. Hij troefde na twee manches de Zwitser Marco Odermatt af, die 0,75 toegaf. De Fransman Alexis Pinturault eindigde als derde op 0,81.

De Kroaat Filip Zubcic, die zaterdag de reuzenslalom won in Bansko, kwam zondag niet verder dan de veertiende plaats. Pinturault is bij de mannen nog altijd de leider in de stand van de wereldbeker, zowel die van de reuzenslalom als de algemene.