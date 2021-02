Tennisser Haase maandagavond in actie tegen Murray

Robin Haase komt maandag direct in actie op het ABN AMRO World Tennis Tournament. De op een wildcard toegelaten Haase neemt het in de eerste partij van de avondsessie op tegen de Schot Andy Murray. De wedstrijd begint om 19.30 uur.

De 33-jarige Haase, afgezakt naar plek 189 op de wereldranglijst, doet al voor de dertiende keer mee in Ahoy. De even oude Murray, de winnaar van het toernooi in 2009, ontving net als Haase een wildcard en doet voor de zesde keer mee in Rotterdam.

Op de eerste dag van het hoofdtoernooi wordt er alleen op het centercourt gespeeld. Er komen nog geen geplaatste spelers de baan op. In de middagsessie treft de Japanner Kei Nishikori Felix Auger-Aliassime uit Canada.

Haase is een van de twee Nederlandse deelnemers in het enkelspel. Later in de week komt Botic van de Zandschulp nog in actie tegen de Kroaat Borna Coric.