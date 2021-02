Tennistoernooi Rotterdam wil tot de woonkamers doordringen

Bij het gebrek aan fysiek aanwezige tennisfans staat de 48e editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament, komende week in Rotterdam Ahoy, in het teken van de online beleving. Waar de afgelopen jaren jaarlijks ruim 100.000 mensen de poorten van het sportpaleis passeerden, probeert het internationale tennistoernooi nu de huiskamers van de tennisfans binnen te komen.

Vorig jaar maart, kort na de uitbraak van het coronavirus, slaakte Ahoy een zucht van opluchting. Dat is ons maar bespaard gebleven, was de opvatting. Niet wetende dat een jaar later het coronavirus nog altijd grote impact heeft op de samenleving en sportevenementen.

“Het was best wel een teleurstelling toen eind vorig jaar duidelijk werd dat er geen publiek welkom zou zijn. Maar we zijn vrij snel op het punt gekomen dat het toernooi doorgang moest vinden, in welke vorm dan ook”, zegt Ernst Boekhorst, hoofd sponsoring bij ABN AMRO.

“Al snel ontstond er veel creativiteit en was het idee: wat kan er wél? En waar we dachten dat mensen een beetje ‘online-moe’ zouden zijn, zijn we er bijvoorbeeld toch in geslaagd een aantal grote webinars te organiseren.” Een groot deel van de bezoekers bestaat jaarlijks uit genodigden van de titelsponsor, die dit jaar waar mogelijk online door spelers en gastsprekers worden toegesproken. Ook de interviews met de spelers vinden digitaal plaats.

Volgens Patrick Heerinckx, eventmanager van Ahoy, is er dit jaar sprake van een grote tv-productie; er zijn extra samenwerkingen aangegaan met mediapartners om de tennisfans te kunnen bedienen. “Het gaat een grote uitdaging worden, maar we hebben ons best gedaan om er weer een gezellige setting van te maken. We willen het toernooi van Rotterdam op de wereldkaart zetten”, aldus Heerinckx.

Dat is onder meer getracht door het centercourt van een metamorfose te voorzien. Zo is achter de baan de skyline van Rotterdam afgebeeld en de befaamde ring met daarop alle winnaars van het toernooi is omlaag gehaald. De tweede ring is afgedekt door gordijnen.

“Er zullen geen lijnrechters op de baan staan en we maken gebruik van een nieuw elektronisch systeem”, aldus Heerinckx. “En er staan minder ballenkinderen op de baan. We zullen toch weer uniek zijn.”

Ahoy is opgesplitst in twee bubbels; één voor de deelnemers en één voor onder meer de media en ballenkinderen. Die genodigden moeten wel om de 24 of 48 uur getest worden; in een hal van het sportpaleis is een heuse teststraat ingericht voor auto’s.

De spelers mogen zich alleen in het hotel en in de spelersbubbel van Ahoy vrij begeven. Ze ontvangen van de organisatie een Playstation om zich te kunnen vermaken op de kamers van het spelershotel.