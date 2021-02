Van der Poel: ik heb me goed geamuseerd

Hij won niet maar Mathieu van der Poel was zondag toch de hoofdrolspeler in Kuurne-Brussel-Kuurne. De Nederlander viel aan op ruim 80 kilometer voor de streep, kreeg uiteindelijk een viertal renners mee, maar de poging strandde op anderhalve kilometer voor de streep. De Deen Mads Pedersen won de sprint. “Maar ik heb me goed geamuseerd”, sprak Van der Poel, twaalfde, voor de camera van Sporza.

Het was een actie zoals de renner van Alpecin-Fenix ze vaker maakt. Hij is een aanvaller pur sang. “Ik had het naar mijn zin, het was een ingeving. Ik kreeg Narváez mee, die enorm sterk reed. Maar ik wilde eigenlijk alleen een schifting maken en had gehoopt dat er na de Oude Kwaremont een groep favorieten zou aansluiten. Dat gebeurde niet.”

Zo reed Van der Poel vooruit met renners die nog geen grote naam hebben, maar wel wilden doorfietsen. Zoals de 23-jarige Ecuadoraan Jhonatan Narváez en de Noor Jonas Hvideberg, de Europees wegkampioen bij de beloften. “Het was een moeilijke beslissing: doorrijden of niet. Maar we bleven goed draaien. Daarom heb ik ook niet aangevallen. Ik had niet het idee dat het in mijn eentje harder zou gaan. Het was zeker geen slechte poging, maar achter ons zaten nog iets te veel koppeltjes.”

Met twee koersdagen op zak – Van der Poel won de eerste rit van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, maar moest daarna door een coronabesmetting van een begeleider met de ploeg de koers verlaten – en dinsdag nog Le Samyn denkt Van der Poel klaar te zijn voor de Strade Bianche van zaterdag. “Ik geloof dat ik de goede flow te pakken heb.”