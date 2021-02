Verstappen sceptisch over sprintraces Formule 1

Max Verstappen is niet heel gecharmeerd van het plan om sprintraces te introduceren in de Formule 1. “We moeten niet te veel overhoop gooien. Als meer teams goede auto’s hebben die kunnen meedoen om de overwinning, zijn sprintraces in mijn ogen helemaal niet nodig”, aldus de Nederlandse coureur van Red Bull op Autosport.com.

De koningsklasse van de autosport wil de raceweekeinden spannender maken en overweegt een sprintrace in te voeren op zaterdag die de kwalificatie vervangt. De gedachte is een race over 100 kilometer waarbij de uitslag meteen de startvolgorde bepaalt voor de race op zondag. De Formule 1-teams staan in grote lijnen achter het plan, dat mogelijk dit jaar wordt uitgeprobeerd bij de Grands Prix van Canada, Italië en Brazilië.

“Het gaat niet om meer races in een weekeinde”, zegt Verstappen. “Ik ben persoonlijk groot voorstander van één race van anderhalf uur, maar dan moeten er wel meer auto’s zijn die dicht bij elkaar zitten en er echt een mooi gevecht van kunnen maken.”

Zijn nieuwe Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez was iets positiever over de sprintraces. “Ik vind het wel riskant, want we moeten oppassen niet het DNA van de Formule 1 kwijt te raken. Maar ik sta er wel voor open.”