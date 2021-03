Autocoureur Leclerc wil met Ferrari 24 Uur van Le Mans racen

Charles Leclerc wil over twee jaar graag met Ferrari de 24 Uur van Le Mans races. “Ik houd van Le Mans”, aldus de autocoureur uit Monaco. “Ik ben altijd fan van die race geweest. Als de mogelijkheid zich voordoet, dan ben ik er bij.”

Ferrari maakte vorige week bekend dat het in 2023 met een topauto terug wil keren in de 24 Uur van Le Mans, vijftig jaar na het laatste optreden in de hoogste klasse van de beruchte langeafstandsrace. De Italiaanse autofabrikant gaat een raceauto bouwen die over twee jaar zal meedoen aan het officiƫle wereldkampioenschap langeafstandsracen (WK Endurance).

Ferrari geniet wereldwijde faam door de Formule 1, maar was in een grijs verleden ook groot in de 24 Uur van Le Mans. De rode bolide reed tot 1973 mee in de topklasse; de laatste zege dateert van 1965. Vooralsnog kondigde Ferrari aan dat het een Hypercar gaat ontwikkelen. Het testprogramma, alsmede de naam van de auto en de rijdersbezetting, worden in een later stadium bekend.

Carlos Sainz, de ploeggenoot van Leclerc bij Ferrari, houdt nog een slag om de arm als het om de 24 Uur van Le Mans gaat. De Spanjaard liet weten dat hij zich vooral op de races in de Formule 1 gaat concentreren.