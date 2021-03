Djokovic evenaart record Federer met 310 weken op nummer 1

De Servische tennisser Novak Djokovic heeft Roger Federer geëvenaard. De 33-jarige Serviër staat voor de 310e week aan kop van de wereldranglijst. Djokovic, afgelopen maand voor de negende keer winnaar van de Australian Open, gaat de 39-jarige Zwitser volgende week voorbij en neemt dan het record alleen in handen.

De Serviër is bezig aan zijn vijfde periode aan kop van de wereldranglijst. Hij stond op 4 juli 2011 voor het eerst op nummer 1. Djokovic was toen 24 jaar en 43 dagen oud. Zijn langste reeks aan kop van de mondiale ranking was tussen 7 juli 2014 en 6 november 2016: 122 weken op rij.

Djokovic staat nu sinds 3 februari vorig jaar op nummer 1. Hij loste toen Rafael Nadal af aan kop.