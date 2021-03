Federer verdedigt zijn titel op tennistoernooi Miami niet

Tennisser Roger Federer zal zijn titel niet verdedigen op het eerste Masters 1000-toernooi van het jaar in Miami. Dat heeft Federers manager bevestigd aan de Miami Herald. De Zwitser maakt volgende week zijn rentree in Doha na meer dan een jaar afwezigheid.

Federer kwam niet meer in actie sinds hij op de Australian Open van 2020 door Novak Djokovic werd uitgeschakeld in de halve finales. De twintigvoudig grandslamwinnaar onderging sindsdien twee operaties aan de rechterknie.

Na Doha zal Federer normaal gezien nog in actie komen op het toernooi in Dubai (14-20 maart). Daarna zal de 39-jarige Zwitser rust nemen en niet naar Miami afreizen.

Federer won de laatste editie van het Masters 1000-toernooi in Miami in 2019. In de finale versloeg hij de Amerikaan John Isner met 6-1 en 6-4. Vorig jaar werd het toernooi geschrapt vanwege de coronacrisis.