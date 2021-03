Formule 1-team Williams gaat door met vrouwelijke coureur

Het Formule 1-team van Williams gaat door met Jamie Chadwick als ontwikkelingscoureur. De 22-jarige Britse, in 2019 de eerste kampioene van de W Series, gaat haar derde jaar in bij Williams. Chadwick kruipt regelmatig achter de simulator in de fabriek van Williams in Grove en zal ook aanwezig zijn bij een aantal grands prix.

De Brit George Russell en Nicholas Latifi uit Canada zijn net als vorig seizoen de vaste coureurs van Williams in de Formule 1. De Israëliër Roy Nissany is de testcoureur van het Britse team. Hij mocht vorig jaar al eens achter het stuur kruipen bij een vrije training voorafgaand aan een GP.

Chadwick won twee jaar geleden de eerste editie van W Series, de raceklasse voor vrouwen. Ze bleef toen de Nederlandse Beitske Visser net voor in de eindstand. Vorig jaar ging de W Series niet door vanwege de coronapandemie. Voor dit seizoen is de W Series gekoppeld aan de Formule 1. De vrouwen rijden acht keer in hetzelfde weekeinde en op hetzelfde circuit als de Formule 1-coureurs. Op 4 september racen de vrouwen in Zandvoort.