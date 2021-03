Hordeloopster Visser nadert de perfecte race

Nadine Visser beheerst de 60 meter horden bijna tot in de perfectie. “Naarmate de vorm groeit gaan races bijna vanzelf en loop je in een roes”, zegt de torenhoge favoriete voor het goud op de EK indooratletiek komend weekeinde in het Poolse Torun.

Visser snelde vorige week woensdag in Madrid naar een tijd van 7,81 seconden. Het was niet alleen een Nederlands record, maar ook de beste tijd van een Europese atlete in dit indoorseizoen. “In die race kwam alles wel bij elkaar. De start was goed en ik pakte de eerste horde goed. Dat is belangrijk, want dan kun je gelijk doorversnellen en per horde een paar honderdsten winst pakken”, zegt de 26-jarige atlete, die als titelverdediger aantreedt in Torun. Op de EK indoor van twee jaar geleden in Glasgow veroverde ze de Europese titel.

“Madrid voelde als de perfecte race, maar ik was die dag niet volledig uitgerust en dus niet in topvorm. Als ik meer uitgerust en nog scherper aan de start kom kan het nog wat harder, denk ik. Hoeveel harder durf ik niet te zeggen, ik denk niet zo in tijden. In Torun moet de piek komen en wil ik in de finale op mijn best zijn.”

Natuurlijk voelt ze de druk van de status als favoriete. “Het verschil met twee jaar geleden is wel duidelijk. Toen waren er meer kanshebbers op goud en nu ben ik duidelijk de snelste van dit jaar tot nog toe. Ik merk ook dat ik beter in vorm naar de EK ga. Andere seizoenen moest ik er altijd wel even inkomen, maar dit jaar was ik al sneller dan ooit in mijn eerste wedstrijd.”

De druk gaat gepaard met zenuwen. “Die zijn vervelend, maar ze helpen me wel om scherp te zijn en alles eruit te halen. De zenuwen moeten in aanloop naar de wedstrijden alleen niet te veel in de weg zitten, dus zoek ik bewust ontspanning. Ik kijk series om mijn hoofd leeg te maken en zoek ook wel de gezelligheid op met andere mensen. Over het algemeen lukt het me goed op mezelf te focussen.”

De EK indoor zijn voor veel atleten een meetmoment richting de Olympische Spelen van Tokio. Dat geldt ook voor Visser, die zich geplaatst heeft op de 100 meter horden. “Maar dit toernooi is voor mij wel heel belangrijk. Ik ben superblij dat we in deze tijd van corona een kampioenschap hebben dat doorgaat en ik grijp graag elke kans aan om een titel te pakken.”

Ook in de atletiekarena van Torun zal er geen publiek zijn. “Dat is jammer, vooral voor de atleten die technische nummers doen of de lange afstanden lopen. Ik heb eerlijk gezegd in de wedstrijden het verschil niet eens gemerkt; mijn races zijn zo snel voorbij.”