Skiester Ledecka laat snowboarden voorlopig schieten

Skiester Ester Ledecka laat het snowboarden even schieten. Ze ontbreekt daardoor deze week op het wereldkampioenschap in deze discipline in Slovenië. De tweevoudig olympisch kampioene doet dat omdat ze zich niet fit genoeg voelt om op twee verschillende onderdelen uit te komen. Voorlopig concentreert ze zich derhalve op het alpineskiën.

De Tsjechische (25) is olympisch kampioene op de super-G. Ze won de discipline op de Winterspelen van Pyeongchang in 2018. Ledecka verraste daar bovendien met olympisch goud op de parallel reuzenslalom bij het snowboarden.

“Ik richt me nu op de wereldbekerfinale ski in Lenzerheide, half maart”, zo liet ze weten. “Samen met mijn team probeer ik die wedstrijd te halen. Tot die tijd kom ik nergens aan de start. Het gaat op dit moment gewoon niet.”