Tennisser Van de Zandschulp dinsdagavond laat in actie in Ahoy

Botic van de Zandschulp komt dinsdag als laatste tennisser in actie op het ABN AMRO World Tennis Tournament. De nummer 1 van Nederland neemt het in de tweede avondpartij op tegen de Kroaat Borna Coric.

De 25-jarige Van de Zandschulp, de nummer 147 van de wereld, maakt zijn debuut in het hoofdtoernooi van het grootste internationale tennistoernooi van Nederland. Hij ontving vlak voor de start van het evenement een wildcard van toernooidirecteur Richard Krajicek.

In de eerste avondpartij, die om 19.30 uur begint, neemt Stefanos Tsitsipas uit Griekenland het op tegen de Wit-Rus Egor Gerasimov.

In de middagsessie komen Robin Haase en Matwé Middelkoop in actie in het dubbelspel. Zij treffen op het centercourt de als tweede geplaatste Kroaten Nikola Mektic en Mate Pavic. Ook Andrej Roeblev en Stan Wawrinka, respectievelijk de nummer 4 en 8 van de plaatsingslijst, komen dinsdagmiddag op de hoofdbaan in actie.