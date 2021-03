Tennisster Rus viert in Lyon eerste zege in 2021

Tennisster Arantxa Rus heeft in Lyon haar eerste overwinning van dit jaar in het enkelspel geboekt. De 30-jarige Westlandse rekende in de eerste ronde van het WTA-toernooi in twee sets af met Wang Xiyu: 7-6 (6) 6-4. Begin dit jaar had Rus in Abu Dhabi in de eerste ronde nog in drie sets verloren van die 19-jarige Chinese.

Ook in Australië kwam de Nederlandse daarna steeds niet door de eerste ronde heen. In Melbourne verloor ze van de grandslamwinnaressen Venus Williams (Yarra Valley Classic) en Iga Swiatek (Australian Open). Op het Franse hardcourt in Lyon wist Rus, 79e op de wereldranglijst, wel de tweede ronde te halen.

In de eerste set leverden beide tennissters twee keer hun servicebeurt in. In de tiebreak trok Rus de set naar zich toe. In de tweede set wist ze haar Chinese opponente opnieuw twee keer te breken. Zelf leverde Rus één keer haar servicebeurt in. In de tweede ronde treft ze de Belgische Greet Minnen, de nummer 113 van de wereld.