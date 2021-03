Tennistoernooi Rotterdam van start in leeg Ahoy

De 48e editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam gaat maandag van start zonder fans op de tribunes. Op de eerste dag komt Robin Haase de baan op in het lege Ahoy. Haase neemt het op tegen de Schot Andy Murray, de voormalig nummer 1 van de wereld. De partij begint om 19.30 uur.

In aanloop naar het toernooi kreeg toernooidirecteur Richard Krajicek slecht nieuws te verwerken; Rafael Nadal meldde zich een paar dagen voor de start af wegens een rugblessure. Daardoor is de Rus Daniil Medvedev, onlangs finalist op de Australian Open, als eerste geplaatst. Titelhouder Gaƫl Monfils is er dit jaar ook niet bij in Rotterdam.

In het lege sportpaleis heeft het centercourt een flinke metamorfose ondergaan. Zo is de tweede ring bedekt met gordijnen en is achter de baan de skyline van Rotterdam zichtbaar. Er wordt geen gebruik gemaakt van lijnrechters.

De spelers verblijven in een bubbel, die bestaat uit het hotel en het sportpaleis.