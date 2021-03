De Vries reservecoureur bij Formule 1-team Mercedes

De Nederlandse autocoureur Nyck de Vries gaat bij het Formule 1-team van Mercedes aan de slag als reservecoureur. De 26-jarige Fries rijdt al voor het fabrieksteam van Mercedes in de elektrische raceklasse Formule E. De Formule 2-kampioen van 2019 zegevierde vorige week bij de eerste race van het seizoen in Saudi-Arabië, in de tweede race eindigde hij als veertiende. De Vries gaat aan kop in het klassement.

Zijn Belgische teamgenoot in de Formule E, Stoffel Vandoorne, is ook reservecoureur bij de toonaangevende renstal in de Formule 1. “Ik voel me bevoorrecht dat ik als reservecoureur mag aansluiten bij Mercedes voor het komende seizoen”, schrijft De Vries op Instagram. “Ik bedank de hele Mercedes-familie voor het vertrouwen en de steun.”

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas vormen al jaren het vaste rijdersduo van de Duitse renstal in de koningsklasse. Toen Hamilton aan het einde van het afgelopen seizoen vanwege besmetting met het coronavirus de GP van Sakhir moest overslaan, besloot de teamleiding echter om niet reserverijder Vandoorne in de auto te zetten, maar om George Russell van Williams tijdelijk over te hevelen naar Mercedes.

De Vries mocht in december bij de testdag in Abu Dhabi voor het eerst in een Formule 1-bolide van Mercedes rijden. Hij zette de tweede tijd neer bij de zogeheten Young Driver Test, achter tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso.