FEI: zware maatregel onontkoombaar

De internationale paardensportfederatie FEI noemt het een ‘bijzonder moeilijk besluit’ om alle internationale wedstrijd tot 28 maart te schrappen. Dit vanwege de uitbraak van het besmettelijke rhinopneumonie virus op een concours in Valencia. De organisatie adviseert echter ook de onder het verbod vallende tien Europese landen dezelfde maatregel voor kleinere wedstrijden te treffen.

“Dit is een tweede zware klap, nadat de internationale kalender al een jaar is ontregeld vanwege het coronavirus”, zegt secretaris-generaal Sabrina Ibáñez van de FEI. “Maar deze uitbraak is de ernstigste in tientallen jaren. We kunnen geen risico lopen. Het rhinopneumonie virus is bijzonder agressief en kan veel slachtoffers maken. Dat moeten we ten kosten van alles zien te voorkomen.”

De maatregel betreft naast Nederland ook Frankrijk, Spanje, Portugal, België, Italië, Oostenrijk, Polen, Duitsland en Slowakije.