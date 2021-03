Geen extra maatregelen ministerie na uitbraak paardenvirus

De overheid hoeft op dit moment nog geen aanvullende maatregelen te nemen naar aanleiding van de grote uitbraak van het voor paarden zeer besmettelijke rhinopneumonie-virus in Spanje. Dat laat een woordvoerster van het ministerie van Landbouw weten.

Het ministerie staat in nauw contact met de sector om te horen of er ondersteuning nodig is. “De sector is hier goed op ingericht en neemt al jaren maatregelen om deze ziekte te beheersen en heeft ook een goede informatievoorziening en advies voor paardenhouders online staan.”

Het paardenvirus is op 21 februari wel vastgesteld in Ede, meldt de Sectorraad Paarden die de collectieve belangen van de paardenbranche behartigt. Verder is het nog nergens aangetroffen in Nederland. De virusinfectie is een veelvoorkomende ziekte in Europa en steekt elk jaar wel ergens de kop op.

Op een concours in het Spaanse Valencia is een grote uitbraak van het rhinopneumonie-virus. De internationale paardensportfederatie FEI heeft vrijwel alle internationale wedstrijden in Europa wegens de uitbraak in Valencia tot 28 maart geschrapt.