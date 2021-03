Haase baalt van gemiste kansen en wil niet blijven investeren

Robin Haase baalt ervan dat hij tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament Andy Murray in drie sets heeft laten ontsnappen. Haase had lange tijd het betere van het spel, maar wist de Schot niet te verslaan (2-6 7-6 (2) 6-3).

“In de hele tweede set had ik kansen, maar kon niet breaken. Daardoor veranderde het momentum”, aldus Haase. “In de derde set kreeg hij meer vertrouwen met zijn returns. Ik kon niet meer zo drukvol blijven spelen. Het is jammer dat ik het niet in twee sets wist af te maken, want dan had ik een heel goede wedstrijd gespeeld. En dat terwijl ik hier al drie dagen ondermaats trainde.”

Haase had in de eerste set weinig te duchten van de Schot, die zich op karakter in de partij knokte. “Het was misschien niet de Murray die altijd in de top 10 heeft gestaan. Maar het is nog altijd een man die op een missie is en veel kwaliteiten heeft. Hij is nog altijd een van de beste retourneerders van de wereld”, aldus de Nederlander.

“Dat hij me tweeënhalve set niet heeft weten te breaken, geeft aan dat het een partij was van een hoger niveau dan onze rankings doen vermoeden.”

Bij winst had Haase, de mondiale nummer 193, een sprongetje kunnen maken op de wereldranglijst. De voormalig nummer 33 van de wereld wil zichzelf geen termijn opleggen waarbinnen hij een terugkeer in de top 100 bewerkstelligd moet hebben.

“Daar denk niet over na, ik speel gewoon toernooien. Maar we weten niet eens hoe het gaat met de punten, dus daar kan ik geen antwoord op geven”, aldus Haase, die na het toernooi van Rotterdam afscheid neemt van zijn coach Raymond Knaap.

“Ik ga het nu zonder coach doen. Ik heb vooral geen zin zoveel geld uit te geven aan een vaste coach, terwijl er geen toernooien zijn en er geen geld binnenkomt. Ik heb altijd geïnvesteerd in mijn carrière, maar blijf niet maar geld uitstrooien.”

Voor Haase is het lastig te bepalen hoe dit seizoen er verder uit ziet. “Het zijn rare tijden en het is moeilijk een schema te maken. Het was geweldig dat we hier kunnen spelen en wat het toernooi heeft gedaan is ongelooflijk. Maar spelen zonder publiek is minder leuk, dat is duidelijk.”