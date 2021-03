Meer vrouwen in bestuursfuncties Spelen Tokio

Seiko Hashimoto, de opvolgster van Yoshiro Mori als voorzitter van het organisatiecomité van de Olympische Spelen van Tokio, maakt er serieus werk van om meer vrouwen in bestuursfuncties te krijgen. Woensdag worden er twaalf vrouwelijke bestuurders benoemd waarmee het percentage vrouwen in leidende functies wordt verdubbeld naar 42 procent.

De maatregel volgt na het vertrek van Mori, die na seksistische opmerkingen over het functioneren van vrouwen in bestuursfuncties moest opstappen. De 83-jarige oud-premier van Japan werd opgevolgd door zevenvoudig olympiër Hashimoto.

Directeur Toshiro Muto meldde dinsdag dat bij de zoektocht naar de invulling van een aantal functies er vooral naar was gestreefd voormalig sporters te betrekken en de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen gelijk te trekken. “Wat betreft het promoten van gendergelijkheid, ik denk dat we dat zo snel mogelijk moeten aanpakken om het vertrouwen in onze organisatie te herwinnen”, zei Hashimoto eerder. Woensdag heeft ze weer een teleconferentie met onder anderen IOC-voorzitter Thomas Bach en de Japanse olympische minister Tamayo Marukawa om maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus te bespreken.