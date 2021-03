Mercedes-reserve De Vries kent zijn rol

Nyck de Vries weet dat hij als reservecoureur bij het Formule 1-team van Mercedes niet direct de eerste gegadigde is om in de auto te stappen als er iets gebeurt met Lewis Hamilton of Valtteri Bottas. Dat bleek vorig jaar wel toen Hamilton in de aanloop naar de GP van Sakhir positief testte op het coronavirus. Niet reservecoureur Stoffel Vandoorne, maar de bij Williams gestalde George Russell mocht toen in de bolide van de wereldkampioen stappen.

“We kennen allemaal de ‘skills’ en kwaliteiten van George. Dat hij de eerste in lijn is, is volkomen terecht”, zegt De Vries, die eind vorig jaar bij de Young Driver Test in Abu Dhabi voor het eerst in de Mercedes mocht rijden. “De situatie van vorig seizoen in Bahrein was ook wel bijzonder, aangezien ze toen al ruim voor de GP wisten dat Lewis positief was. Ze hadden dus veel tijd om te reageren. Als er op de donderdag voor een GP iets gebeurt, zal het misschien anders gaan. Maar goed, dat is een ver-van-mijn-bedshow, ik ga daar niet over.”

De Vries en Vandoorne zijn dit jaar de reservecoureurs van Mercedes. Bij iedere grand prix is één van hen aanwezig, om Hamilton of Bottas te vervangen als dat nodig is. De 23-jarige Russell komt uit de opleiding van Mercedes. Hij gaat zijn derde jaar in als vaste coureur bij Williams. Als vervanger van Hamilton was Russell in december in Bahrein op weg naar de winst, tot Mercedes blunderde met de pitstops.

De Vries woont in Monaco vlakbij Hamilton en Bottas. “Natuurlijk ken ik ze. Lewis woont 100 meter verderop, Valtteri 500 meter. Lewis is heel erg op zichzelf, Valtteri kom ik wel regelmatig tegen. Nee, ik heb nog niets van ze gehoord over mijn promotie tot reservecoureur. Ik weet niet eens of ze het weten. Maar zij zijn ook de hoofdrolspelers, wij staan op de achtergrond.”