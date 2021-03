Mercedes weer met zwarte bolide in Formule 1

Lewis Hamilton gaat met een zwarte Mercedes op jacht naar zijn achtste wereldtitel in de Formule 1. De Duitse renstal heeft de auto voor het nieuwe seizoen, de W12, grotendeels zwart gespoten. De Mercedessen waren voorheen vooral zilvergrijs van kleur, maar vorig jaar veranderde het team van kleur, als statement tegen racisme en discriminatie.

De 36-jarige Hamilton, die pas een maand geleden zijn handtekening zette onder een contract voor dit jaar bij Mercedes, houdt zich nadrukkelijk bezig met de strijd tegen racisme en discriminatie. Op aandringen van de Brit veranderde Mercedes vorig jaar ook de kleurstelling van de bolides. Op de W12 voor 2021 loopt het zwart aan de achterzijde van de auto over in zilvergrijs. De bolide heeft ook rode en groene accenten, de kleuren van de twee grote sponsoren die op de bolide staan.

Hamilton vormt dit jaar opnieuw het rijdersduo van Mercedes met Valtteri Bottas uit Finland. Eind deze maand, op 28 maart, staat in Bahrein de openingsrace van het seizoen op het programma. De zogeheten ‘shakedown’ van de nieuwe Mercedes, de eerste keer dat de auto de baan op gaat, is eind volgende week bij de testdagen in Bahrein.

“Stabiliteit is de sleutel tot succes bij ieder team”, zei teambaas Toto Wolff bij de presentatie van de W12. “We hebben twee coureurs die respect hebben voor elkaar, terwijl ze op de baan elkaars grootste concurrenten zijn. Deze samenstelling is de afgelopen jaren heel succesvol gebleken.”

De contracten van Hamilton en Bottas lopen tot het einde van dit jaar. Over volgend seizoen, als er ook ingrijpende reglementswijzigingen zijn in de Formule 1, wilde Wolff niets zeggen. “Dat gaan we gedurende dit jaar bekijken. Het jaar 2022 wordt een compleet nieuw jaar, met andere regels. We gaan kijken hoe dat uitpakt.”

De teambaas van Mercedes vertelde bij de presentatie van de auto dat hij besmet is geweest met het coronavirus. “Ik ervaar nog wel wat nawee├źn daarvan. Ik kan nog niet zo sporten als normaal, maar dat komt wel weer.”