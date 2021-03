Oud-winnaar Wawrinka al uitgeschakeld op tennistoernooi Rotterdam

Stan Wawrinka is in de openingsronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament blijven steken. De winnaar van 2015, die als achtste geplaatst was in Rotterdam, verloor met 6-4 7-5 van de Rus Karen Chatsjanov.

Wawrinka was in de tweede set bij een 5-4-voorsprong op 15-30 op de service van Chatsjanov twee punten verwijderd van een derde set. De Rus speelde echter drie sterke servicepunten, brak Wawrinka vervolgens en maakte het af met een overtuigende lovegame. De partij duurde anderhalf uur.

De 35-jarige Wawrinka, de nummer 20 van de wereld, was zes jaar geleden in de finale Tomas Berdych in drie sets de baas. Twee jaar geleden verloor hij de eindstrijd van Gaƫl Monfils.

Eerder op de dag plaatste ook Andrey Roeblev zich voor de tweede ronde. De als vierde geplaatste landgenoot van Chatsjanov was de Amerikaanse qualifier Marcos Giron met 7-6 (1) 6-3 de baas.

Woensdag komt de als eerste geplaatste Rus Daniil Medvedev voor het eerst in actie.