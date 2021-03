Trotse Cavendish weet zeker dat Jakobsen terugkeert op topniveau

Voormalig topsprinter Mark Cavendish weet het zeker: Fabio Jakobsen keert terug op topniveau. De Nederlandse sprinter is herstellende van zijn zware crash vorig jaar in de Ronde van Polen. “Hij komt terug op een heel hoog niveau”, zegt de 35-jarige Cavendish, die deze winter terugkeerde bij de Belgische ploeg Deceuninck – Quick-Step en zo teamgenoot werd van Jakobsen. “Als ik zie hoe hij presteert gedurende de winter en al het werk dat hij erin stopt, heb ik daar alle vertrouwen in. Ik ben trots op hem.”

Jakobsen lag begin augustus enkele dagen in coma na een crash in de eerste etappe van de Ronde van Polen, veroorzaakt door Dylan Groenewegen die zijn landgenoot klem reed in de sprint. De 24-jarige renner van Deceuninck – Quick-Step moest heel wat operaties ondergaan, vooral aan zijn gezicht. Zo werd bot vanuit zijn bekkenkam getransplanteerd in zijn onder- en bovenkaak. Vorige maand kreeg hij implantaten in zijn mond.

Cavendish wordt gezien als een van de beste sprinters ooit. De Brit won dertig etappes in de Tour de France en werd in 2011 wereldkampioen op de weg, maar de laatste jaren kan hij niet meer meedoen om de zeges. Zijn laatste overwinning dateert van begin 2018.