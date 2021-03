Van der Poel: stuur brak af, daarna alles op sprint Merlier

Wielrenner Mathieu van der Poel kon door materiaalpech niet meestrijden om de zege in Le Samyn, maar zag tot tevredenheid dat ploeggenoot Tim Merlier zijn werk succesvol afrondde. “Ik ben heel blij voor Tim”, zei de kopman van Alpecin-Fenix.

Van der Poel was net als twee dagen geleden in de wedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne een van de smaakmakers in de finale van Le Samyn, maar een zege zat er niet in. “Mijn stuur brak af op een kasseistrook en ik kon geen kracht zetten”, zei hij na afloop. Hij kon nog wel verder rijden, maar sprinten lukte niet meer. “Het was te laat om nog te wisselen van fiets. Eigenlijk heb ik daarna meteen door het oortje gezegd de kaart van onze sprinters te trekken. Ik zou op alles reageren, Tim moest enkel op de sprint focussen. Ik ben blij dat Tim het heeft kunnen afmaken.”

De Nederlands kampioen trekt met een tevreden gevoel naar de Strade Bianche, ondanks dat er moest worden geschoven in de voorbereiding nadat de ploeg uit de UAE Tour was gestapt na een coronabesmetting in de begeleidingsstaf. “De conditie is goed, ik voel me veel beter dan vorig jaar. Ik ben gewoon frisser, ik denk dat ik ook nog wat van mijn crossvorm in de benen heb.” Van der Poel kijkt uit naar de Strade Bianche, de Italiaanse wedstrijd die deels over onverharde stroken gaat. “Al vind ik het wel jammer dat het gaat regenen. Als het droog is, is de koers technischer.”