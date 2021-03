Wereldkampioen Hamilton heeft nieuw doel in Formule 1

Voor Lewis Hamilton draait het komend seizoen in de Formule 1 niet alleen meer om het winnen van races. De zevenvoudig wereldkampioen heeft een nieuw doel, zo vertelde hij bij de presentatie van de nieuwe Mercedes-bolide. “Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat ik vrijwel alles heb bereikt wat ik wilde bereiken”, zei de 36-jarige Brit, die sinds kort als Sir Lewis Hamilton door het leven gaat. “Voorheen was het winnen van kampioenschappen mijn belangrijkste doel, nu is dat strijden voor gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit.”

Hamilton veroverde afgelopen seizoen zijn zevende wereldtitel in de Formule 1 en evenaarde daarmee het record van Michael Schumacher. Dit jaar gaat de kopman van Mercedes op jacht naar nummer 8. Pas een maand geleden verlengde hij zijn contract bij Mercedes tot eind 2021. Onderdeel van de deal is de vorming van een liefdadigheidsorganisatie die meer diversiteit en inclusie in de autosport gaat ondersteunen.

“Het is voor mij niet meer noodzakelijk om ver vooruit te kijken”, verklaarde Hamilton. “Ik wilde gewoon voor één jaar bijtekenen. We hebben afgelopen jaar veel gepraat over gelijkheid en zulke dingen. Dit jaar is het zaak om ervoor te zorgen dat het ook gaat gebeuren. Dat is mijn belangrijkste doel. Maar hier bij Mercedes zijn we ook allemaal geboren om te winnen. Alle mannen en vrouwen hier op de fabriek werken daar keihard voor. Het is geweldig om de nieuwe auto te zien en hier weer te zijn in de fabriek.”

Hamilton ziet in zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas zijn grootste rivaal op de baan. “Hij is heel moeilijk te verslaan.” De Brit denkt dat Red Bull met de Mexicaan Sergio Pérez als nieuwe teamgenoot van Max Verstappen een beter duo heeft dan vorig jaar, toen Alexander Albon het rijderskoppel vormde met de Nederlander. “Red Bull heeft nu een sterker duo. Bij Ferrari waait ook een frisse wind en Sebastian Vettel brengt bij Aston Martin ervaring en expertise met zich mee. Het wordt weer een enerverend jaar.”