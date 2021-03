Barcelona schudt Sevilla in verlenging van zich af

Barcelona heeft de finale van de Spaanse beker bereikt. De formatie van coach Ronald Koeman won, weliswaar na verlenging, met 3-0 van Sevilla. Dat was voldoende om de nederlaag (2-0) van de uitwedstrijd te doen vergeten. Martin Braithwaite besliste het duel in extra tijd. Frenkie de Jong speelde mee bij Barcelona.

Ousmane Dembélé opende al vroeg de score. De Franse aanvaller leek bezig met een actie waar hij niet meer uit zou komen, maar schoot de bal vervolgens onverwacht in het dak van het doel van Tomáš Vaclík.

In de 72e minuut kreeg Lucas Ocampos een ideale mogelijkheid Sevilla naar een vrijwel zekere finaleplaats te schieten. De Argentijnse invaller zag zijn strafschop echter gestopt door Marc-André ter Stegen. In blessuretijd kreeg de Braziliaan Fernando van Sevilla de rode kaart. Daarna kopte Gerard Piqué alsnog de 2-0 binnen en stelde daarmee de verlenging zeker.

De mogelijkheden op andere prijzen dan de beker zijn klein voor Barcelona. In de competitie heeft Barcelona een achterstand van 5 punten, met een wedstrijd meer, op Atlético Madrid. De kans dat de formatie in de Champions League verder komt is niet groot, na de nederlaag van 1-4 in het eerste duel met Paris Saint-Germain.

Luuk de Jong werd in de 54e minuut vervangen bij Sevilla, toen coach Julen Lopetegui gelijktijdig drie wissels toepaste. Karim Rekik kwam er op hetzelfde moment in. De Jong kreeg ook nog de rode kaart, maar dat was nadat hij al op de tribune had plaatsgenomen.

Levante en Athletic Club spelen donderdag hun halve finale. De eerste ontmoeting eindigde in 1-1. De finale is half april.