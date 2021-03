Basketballer Jokic met mijlpaal goud waard voor Nuggets

Basketballer Nikola Jokic van Denver Nuggets was dinsdag tegen Milwaukee Bucks goed voor 37 punten, 11 assists en 10 rebounds. Dat heet een triple-double en het was de vijftigste keer dat de 26-jarige Serviër tot zo’n trio dubbele cijfers kwam. Het bezorgde de Nuggets een 128-97-zege in Milwaukee.

Voor Jokic was het de negende triple-double van het seizoen, die volgde een dag nadat hij met 39 punten, 14 rebounds en 9 assists ook al een grote bijdrage had geleverd aan een overwinning op Chicago Bulls.

Jokic voegt zich in een mooi rijtje. Hij is de negende speler in de NBA die vijftig of meer triple-doubles achter zijn naam heeft staan en verkeert nu in het gezelschap van iconen als recordhouder Oscar Robertson (181), Russell Westbrook (156), Magic Johnson (138), LeBron James (97) en Larry Bird (59).

Bij de Bucks, die vijf keer op rij hadden gewonnen, was Giannis Antetokounmpo de topschutter met 27 punten.