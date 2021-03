Bond en Brady juichen voor Aston Martin in Formule 1

De online presentatie van de bolide waarmee Aston Martin het seizoen in de Formule 1 ingaat, verliep allerminst kleurloos. Tom Brady, een grootheid in het American football, acteur Daniel Craig, een ster in diverse James Bond-films, en presentatrice Gemma Arterton, eveneens bekend van het witte doek, raakten niet uitgepraat over de klassiek groene auto waarmee de Duitser Sebastian Vettel en zijn Canadese teamgenoot Lance Stroll op de circuits hun races gaan rijden.

Het Britse automerk Aston Martin keert na meer dan zestig jaar terug in de Formule 1. Het team is de voortzetting van Racing Point en eigendom van Lawrence Stroll, de gefortuneerde vader van coureur Lance Stroll. Aston Martin gebruikt motoren van Mercedes.

“Voor mij is het een geweldige sensatie om Aston Martin weer in actie te zien in de iconische groene kleuren van het merk”, liet Craig weten. In de nieuwe James Bond-film ‘No Time to Die’ zijn liefst vier Aston Martins te bewonderen. Ook Brady, zevenvoudig winnaar van de Super Bowl, is een groot liefhebber van het befaamde automerk. “Ik zal jullie vorderingen in de Formule 1 nauwlettend in de gaten houden”, gaf de Amerikaanse sportheld te kennen.

Vettel veroverde tussen 2010 en 2013 de wereldtitel in een Red Bull. Hij stapte in 2015 over naar Ferrari, waar hij de afgelopen zes jaar tevergeefs probeerde de Italiaanse renstal een nieuwe wereldtitel te bezorgen. Hij kreeg vorig seizoen al vroeg te horen dat zijn contract bij Ferrari niet zou worden verlengd. Bij Aston Martin neemt hij de plek in van de Mexicaan Sergio Pérez, die dit jaar de nieuwe teamgenoot is van Max Verstappen bij Red Bull.

“Ik begin aan een nieuw hoofdstuk in mijn carrière in de Formule 1 en voor Aston Martin is dit ook weer een nieuwe start”, zei de 33-jarige Vettel. “Winnen is heel erg ambitieus, maar we gaan er wel voor.”