Duitse tennisser Zverev verliest in Rotterdam al in eerste ronde

Het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam zit er voor Alexander Zverev al op. De als derde geplaatste Duitser verloor woensdag in de eerste ronde van de Kazak Aleksandr Boeblik. Het werd 7-5 6-3.

Voor Zverev betekende het zijn eerste wedstrijd sinds hij vorige maand in de kwartfinales van de Australian Open ten onder ging tegen de uiteindelijke winnaar Novak Djokovic. Boeblik, 43e op de wereldranglijst, had zondag nog de finale van het ATP-toernooi van Singapore verloren. Hij kwam in beide sets tegen Zverev op achterstand, maar trok de partij toch naar zich toe.