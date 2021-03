‘Heropen sportsector zo snel mogelijk’

Het kabinet moet Nederland in beweging brengen en de hele sportsector zo snel mogelijk heropenen. Die oproep doen onder meer NOC*NSF, veel sportbonden en andere organisaties woensdagochtend in een paginagrote advertentie in verschillende kranten.

De partijen halen in de advertentie onder meer een onderzoek van Ipsos aan. In januari meldde het onderzoeksinstituut dat een kwart van de Nederlanders is aangekomen tijdens de coronacrisis, met gemiddeld 5,6 kilo. “De sportsector in Nederland ligt bijna stil. Terwijl sport en bewegen juist zo belangrijk zijn voor de vitaliteit”, schrijven de deelnemende adverteerders, die vervolgens de goede dingen opsommen waar sport voor zorgt. “Met sport en bewegen komen we gezond de coronacrisis uit.”

De kracht van sporten is uniek, aldus de deelnemende partijen in de advertentie. “Daarom roepen wij het zittende kabinet op: breng Nederland in beweging en heropen de sportsector zo snel mogelijk.”

Ook voor de komende regering hebben de adverteerders een boodschap: “Laten we vooral voorkomen in plaats van genezen. Het is juist nu duidelijker dan ooit: sport en bewegen verdienen een centrale plek in ieders dagelijks leven.” De verschillende organisaties willen nog eens 4 miljoen Nederlanders “in beweging krijgen” de komende jaren. Daarvoor is overigens een investering van 1 miljard euro per jaar nodig, maar de adverteerders bezweren dat dat geld goed is besteed, aangezien de maatschappelijke opbrengst minstens 2,5 miljard euro per jaar zou zijn. “En bovenal levert ons dit een gezonde, weerbare en energieke samenleving op!”